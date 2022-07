Animations avec le préhistomuseum

Sur le stand, les curieux viennent donc s’essayer aux techniques néolithiques. Un bond dans le temps qui séduit les parents mais les plus jeunes surtout. "Les animations s’adressent aux enfants de 3 à 13 ans. On sent que les visiteurs sont intéressés et que l’histoire les passionne. On explique également l’évolution de la domestication animale, reprend l’animatrice. Notre alimentation a changé au fur et à mesure des années de notre manière de faire de l’élevage. C’est aussi une dimension qui intéresse énormément le public aujourd’hui."