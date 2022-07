Pour en revenir au procès de notre ami porcin, il s’agissait d’un spectacle de marionnettes de la Compagnie du Polisson. "Il est basé sur des faits historiques, explique le marionnettiste Denis Lacaze. Entre le 14eet le XVIIe siècle, en France, les animaux étaient jugés comme des hommes. On a voulu remettre en scène un de ces procès de manière humoristique."

Et c’est ainsi qu’un pauvre cochon, qui n’a rien demandé à personne, se retrouve à la barre, avec un inquisiteur en face de lui qui fait tout pour le condamner à mort, et un juge qui attend que le procès soit fini pour retourner manger.

Bref, un spectacle complètement absurde qui n’a pas manqué de séduire le public.

"C’est extraordinaire, s’enthousiasme Aicha Ait-Oile. Le jeu de scène est magnifique, c’est très rigolo, il y a beaucoup d’interactions avec le public." Cette Sérésienne est d’ailleurs une inconditionnelle du festival. Elle y participe en effet pour la dixième fois.

"La première année, je suis venue avec une poussette. Et aujourd’hui, je viens avec trois grandes filles." Inconditionnelle, au point de programmer ses vacances en fonction du festival. "On a même postposé la fête d’anniversaire de notre fille pour pouvoir venir" sourit-elle. Son mari, Giulio Bordonaro, n’est peut-être pas aussi accro, mais quand même. "Je suis venu dès que j’ai eu fini de bosser."

Après le cochon, les abeilles

Un peu plus haut dans le parc, plus ou moins en même temps que "Le jugement dernier du cochon", se déroule un autre spectacle impliquant des animaux. "Dans “To be queen”, les abeilles d’une ruche sont en grève, détaille Lola Ruiz, de la compagnie Lady Cocktail. Elles exigent une juste redistribution de la gelée royale. Mais la reine n’est pas d’accord."

Le cochon a beau être devenu une abeille, le spectacle est tout aussi déjanté.

"C’est super drôle, s’amuse Aurore Flagothier. L’artiste est une future Florence Foresti! En plus, ils font une assez bonne critique du monde politique."

Avec l’implication d’associations locales

Différentes associations locales participent aussi à l’animation du festival. C’est notamment le cas de la maison de la Laïcité, qui tient deux stands. Chez "Al copète bar" et "A costé d’al copète", vous avez la possibilité de consommer différentes boissons, mais aussi de vous sustenter, par exemple avec des hot-dogs.

"Les bénéfices nous permettront de réduire les coûts d’un voyage qu’on organisera l’année prochaine à Auschwitz" , détaille la présidente Dominique Brugmans. Et quant au festival: "C’est une vraie réussite. La météo est parfaite et le choix des artistes est exceptionnel" , conclut celle qui est aussi échevine.

Vivement l’année prochaine!