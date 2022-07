De Saint-Martin à Saint-Martin

Ce dimanche à Clavier, l’équipe du prieuré St-Martin de Scry proposait une marche de 6 km pour découvrir deux lieux dédiés à saint Martin de Tours, l’église St-Martin à Les Avins et celle de St-Martin de Borsu. Vingt-cinq visiteurs étaient au rendez-vous. Guillaume Robeyns, président de la Fabrique d’église, a expliqué l’histoire de l’église de Les Avins: "L’édifice date du XIesiècle. Suite à une augmentation de population, il a été agrandi en 1893.Le financement a été toute une aventure, créant des polémiques. Grâce au dynamisme du curé Delcourt, des fonds ont été avancés par l’État, la Province, la Commune et de nombreux citoyens. Le plafond en coque de bateau renversé, la nef de 9 m de large, et les proportions des volumes en font un ensemble harmonieux et original. C’est un magnifique héritage pour les générations futures, qu’il est important de préserve r."