«John et les nonnes» aux Nuits du cirque: «le château de Jehay, c’est inspirant»

+ A LIRE : Près de 3600 personnes aux Nuits du cirque au château de Jehay + notre diapo de 25 photos

"Il y avait beaucoup de public, il était réceptif et en plus, le temps était avec nous, c’est très chouette" , a confessé l’acteur après son premier spectacle, "Le château de Jehay, c’est un beau lieu, ça ne nous arrive pas tout le temps de nous produire dans ce genre d’endroits. En plus, c’est inspirant pour le spectacle, ça nous transporte dans un autre univers, c’est chouette".

Cette compagnie d’arts de rue a été co-fondée en 2011 par deux Français, Alexine et Renaud Bauer quand ils sont sortis de l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. Elle s’était produite pour "Les Nuits du cirque" en 2018 et 2019 à Villers.