D2: José Lardot à Waremme, les dessous d’une arrivée qui pose question

Privéde son principal argentier qui lui avait promis un grand club, la Nationale 1 et une nouvelle tribune… déjà commandée, le club hutois tangue.Et s’inquiète.Passionné comme il est, si José Lardot décide de quitter le bateau de la sorte alors que Solières lui avait ouvert toutes les portes, c’est qu’il est vraiment malade, se dit-on.Lui qui, un gros mois avant, avait pourtant encore rencontré les politiques hutois pour les rassurer sur ses ambitions à la tête du club soliérois. Du coup, l’annonce de ses ennuis de santé fait craindre le pire. " On a tous une grosse pensée pour lui " dit d’ailleurs à l’époque Jean-Marc Fortin, un de ses partenaires à la tête du club hutois." La santé avanttout " commentent les plumitifs sur les réseaux sociaux. Dans son entourage, on parle d’ailleurs de soucis très sérieux.Le pronostic vital semble même engagé.Pire: le Givois de 69 ans, père de trois enfants en bas âge, serait sur le point de remettre ses affaires, histoire de préparer sa succession au mieux." S’il disparaît, je vais avoir beaucoup de mal à m’en remettre , nous disait à ce moment un de ses ex-meilleurs amis. José est un personnage tellement attachant. Et dire que son fils de 14 ans risque de se retrouver dans la même situation que José lui-même.Lequel a perdu son papa à…14 ans aussi… "

Malade, vraiment?

Le portable du Givois est littéralement assailli au point de voir sa messagerie vocale rapidement saturer.Les marques de soutien et de sympathie affluent. Mais l’homme reste muet et sourd.Il ne répond à personne.Très vite, cependant, des informations contradictoires fuitent." Ben, en fait, il ne serait pas si malade que ça , assure-t-on dans son entourage. Il a eu une petite alerte cardiaque, mais c’est déjà rentré dans l’ordre… " Puis, on l’aperçoit au Décathlon de Namur où il semble être en pleine possession de ses moyens.On apprend aussi qu’il aurait aussi acheté un appartement en France, là où il aime suivre les courses de chevaux, son autre passion.L’embellie magique du Givois se confirme au point qu’il y a quelques jours, une autre folle rumeur nous arrive: il serait sur le point de (s’)investir au Stade Waremmien pour " y donner un coup de main " comme il aime à le dire.

Info ou intox?L’information, délicate vu la santé présumée du gaillard, interpelle.Et demande une enquête rigoureuse.Aussi parce que d’Hemptime-Eghézée, à Ciney en passant par Solières, qu’il avait jadis quitté une première fois, par le RFCHuy, qu’il avait quitté en mars 2020 pour revenir à… Solières, on sait que l’homme a la bougeotte.C’est même le moins que l’on puisse écrire.Il a aussi peu de scrupules à laisser ses clubs à l’abandon même si en janvier 2019, il nous avouait, lors d’une interview, tout penaud, " ne pas comprendre pourquoi on me déteste comme ça, surtout sur les réseaux sociaux. Je suis un brave homme, moi.Ce sont juste des jaloux… "

Des contacts entre Lardot et Waremme dès le 20 mars

On mène alors notre enquête.Et l’incroyable, à savoir son arrivée à Waremme, semble se préciser de plus en plus même si ni le président Ainseur, ni le manager Henri Verjans, ne répondent à nos appels pour confirmer la chose.Chose habituelle dans leur chef depuis qu’on a sorti les dossiers relatifs aux anciennes dettes du club en décembre 2018.Ne parlons même pas du principal intéressé qui continue de faire, pardonnez-nous, le mort.Néanmoins, à mesure des jours, un faisceau d’indices laisse à penser qu’il y a bel et bien anguille sous roche.Il y a d’abord ces transferts hors normes signés par le Stade qui n’a pas les moyens de s’offrir des Erwin Senakuku, avant qui venait de signer…à Solières, ou encore Miguel Dachelet, en contacts avancés avec…Solières, lui aussi.Ces deux-là arrivent pourtant bel et bien tandis que Waremme négocie aussi avec Christopher Verbist, défenseur… de Solières.

En grattant, on apprend par ailleurs que les contacts entre Lardot et Waremme ne datent pas d’hier.Dès le 20 mars dernier, à l’occasion d’un Solières-Waremme (0-1), les dirigeants waremmiens avaient adressé un appel du pied au Givois.Mieux: quelques jours plus tard, une réunion secrète s’était tenue dans un café waremmien entre les dirigeants wawas et le duo Lardot/Camerini, flanqué du coach Pascal Bairamjan.Les deux parties n’étaient pas tombées d’accord car Waremme avait refusé que le coach de Solières remplace Steve Dessart, le T1 du Stade.

Le doute n’est donc plus permis: José Lardot préparait son départ de Solières depuis quelques temps déjà, soignant sa sortie d’une façon bien maladroite.Le coup de com’, bien trop gros, résonne surtout comme un coup de poignard dans le dos d’un club laissé pour compte.Un de plus, aurait-on envie d’écrire sur le C.V. de Lardot.Et notre petit doigt nous dit que ce ne sera pas le dernier…