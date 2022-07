Vers une commission spéciale inondations

L’idée d’une commission entre les élus a donc fait son chemin, et a d’ailleurs été acceptée par le bourgmestre, Thomas Courtois. " On peut en effet discuter ensemble de l’aide à apporter à ces personnes. Nous organiserons cela une heure avant le prochain conseil communal, afin de tout mettre en place ", annonce-t-il. Trois élus de chaque groupe pourraient donc rejoindre cette réunion. Pour Marc Pirard, c’est peut-être un peu trop. " Deux personnes pourraient faire l’affaire, afin qu’il soit plus facile de s’organiser. J’essaierai de mettre mes compétences de conseiller en environnement en avant lors de cette réunion ." Le premier pas sera de réaliser un inventaire des besoins et peut-être d’aller chercher de nouveaux subsides.