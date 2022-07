Rue Cardinal Mercier: le carrefour aussi refait

Le village de Pousset a fait l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour du conseil communal de mercredi soir. Et, plus particulièrement, la rue Cardinal Mercier. Elle bénéficiera d’un raclage et d’un enduisage. Un marché qui avait déjà été lancé. " Cependant, suite aux remarques pertinentes d’un riverain, nous y avons ajouté la réfection du carrefour entre les rues Cardinal Mercier, Modeste Rigo et de Lantremange, explique le bourgmestre Thierry Missaire. Du coup, 250 mètres supplémentaires sont nécessaires à la réfection de ce carrefour."