C’était une demande des instituteurs et de la Commune: uniformiser les horaires scolaires dans les quatre implantations communales. Mercredi soir, les élus ont avalisé la décision à l’unanimité.

Depuis toujours, les quatre écoles communales (My, Ferrières, Bosson et Xhoris) vivent selon des horaires différents, que ce soit pour le début et la fin des cours, l’heure de récréation, du temps de midi ou les garderies… "On a voulu harmoniser tout ça pour que ce soit plus simple pour tout le monde, plus cohérent, plus juste aussi, indique le bourgmestre, Frédéric Léonard (RpF). Car des instituteurs tournent dans différentes implantations et il est compliqué pour eux de s’adapter. On avait été interpellé à ce sujet. Et puis avec la nouvelle école de Bosson, c’est le moment de le faire."

Concrètement, les quatre écoles débuteront les cours à 8h30 et termineront à 15h30, le mercredi de 8h30 à 12h10. Pour les écoles de Xhoris et My, aucun changement donc. Pour l’école de Bosson et de Ferrières, les parents vont devoir les déposer plus tôt que d’habitude. La première démarrait les cours à 9h et terminait à 15h45, la seconde à 8h45 et 15h30. Quant aux récréations et temps de midi, ils ont été décalés entre les primaires et les maternelles.

Cette harmonisation a aussi un impact sur les heures de garderies. L’accueil extrascolaire a été fixé le matin de 7h et 8h30 et le soir de 15h30 à 18h (et de 12h10 à 18h le mercredi), " avec toujours le système du quart d’heure gratuit" , détaille la Commune. L’école de Bosson se mettra donc au diapason, elle qui proposait un accueil jusqu’à 18h30. Concernant les plaines de vacances (pendant les congés scolaires), rien ne change. L’accueil des enfants se fait dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

Des routes mieux finies

Lors du conseil communal, les élus ont également acté l’achat d’un nouveau rouleau de voirie tandem qui servira à l’asphaltage et au damage des routes, pour une somme de 20000 €. L’actuel outil, âgé de 30 ans et "qui fonctionne encore avec un moteur à manivelle (sic)", précise l’échevin des Travaux, Yvon Rollin, est en fin de vie et plus du tout adapté. "Le nouveau rouleau va servir pour les petites réparations de route de quelques mètres carrés afin de faire un travail fini et propre. Il sera utile aussi pour les accotements ou pour tasser des chemins de promenade comme la Transferrusienne. Un outil qui va bien aider les ouvriers communaux."

Éoliennes: le calme plat

Et les éoliennes de Werbomont, où en est-on? Le sujet est venu sur la table par l’intermédiaire d’une question du conseiller d’opposition Jules Bodson (Envie Commune). "Les mâts de mesure ont été déposés il y a un certain temps déjà." Le collège l’assure: il n’y a eu aucun dépôt de permis ni aucune nouvelle information du promoteur qui envisage de trois à cinq éoliennes le long de l’E25, à proximité de la sortie 48. "L’étude d’incidence est terminée mais n’est pas encore communiquée, indique le collège. Le promoteur envisageait de déposer son permis en mai mais il ne le fera finalement pas avant septembre car entre-temps, la législation a changé. C’est tout ce qu’on sait. La Commune n’a en tout cas pas été contactée."