Le parcours Delvaux, à Wanze, complété pour le 125e anniversaire

Cinq ans après le 120esalué par une année d’animations, l’intention est cette fois d’équiper et de réellement activer le parcours touristico-artistique ébauché à l’époque. "Le conseil communal vient de voter un subside qui sera essentiellement consacré à l’achat du mobilier urbain permettant d’identifier les 10 temps d’arrêt du parcours, confirment Vanessa Chabothier (animatrice) et Pierre Mativa (directeur) au centre culturel de Wanze. Le parcours entre Wanze et Antheit débutera à côté de la salle Jacques Brel.D’une longueur de 3 km, il passera notamment par la place Paul Delvaux, la maison natale et l’ancienne gare du vicinal (NDLR: aujourd’hui dépôt du TEC). Il devrait être totalement opérationnel pour le mois de septembre."