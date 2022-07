« Je suis élève en céramique depuis 2014. J’ai appris la nouvelle de la fermeture via la presse et je ne m’y attendais pas du tout. Je suis vraiment étonnée, triste et fâchée. Étant pensionnée, pour moi, ces cours, c’était mon passe-temps, mon hobby. Et sincèrement, je n’avais pas l’impression de ne pas être en sécurité en venant ici. À l’heure actuelle, je ne sais donc pas ce que je vais faire. Je pourrais éventuellement aller à l’académie à Namur ou à Liège, mais je ne sais pas s’il y a de la place. Et puis, cela me ferait aussi beaucoup plus de trajet. »