Il n’y aura pas d’étude de densification

Pour le collège communal, obligé de faire des choix, le projet n’est donc plus à l’ordre du jour. "Pour nous ce n’était plus une priorité, répond le bourgmestre Adrien Carlozzi. Cela ne veut pas dire qu’on n’écoute pas les Marchinois. On a remis les permanences le samedi pour justement entendre leurs besoins. On ne peut pas demander l’avis pour tous les dossiers et on ne peut pas dire aujourd’hui qu’il y a un vrai souci au niveau du bâti." Un point de vue que la conseillère de l’opposition ne partage pas en argumentant qu’il faut distinguer la démocratie représentative et la démocratie directe. Le mot de la fin est donné à Anne Ferir, présidente du conseil communal. "En ce qui concerne le principe de démocratie, je vous renvoie à l’article de notre règlement qui prévoit que chaque citoyen puisse nous interpeller."