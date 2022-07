Là ne sera pas le seul objectif poursuivi.Ainsi, l’envie affichée est de développer leur sens de la citoyenneté en les impliquant dans la valorisation et l’amélioration de leur environnement. Ce sera notamment le cas pour un groupe qui, au mois d’août, participera à l’entretien des espaces verts publics notamment aux abords des écoles et dans les sentiers communaux.

Un autre objectif tend vers la promotion auprès des jeunes de la solidarité en favorisant aussi les liens intergénérationnels. Et c’est en intégrant le service repas du CPAS dans le restaurant de la Paix-Dieu (préparation des tables, distribution des repas) qu’ils pourront partager des moments de convivialité avec les seniors.

60 personnes favorables

Tout un volet plus artistique contribuera aussi à valoriser l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des Amaytois qui bénéficieront de leur travail.Car s’ils sont invités à réaliser une fresque en juillet, celle-ci est vouée à être exposée dans un lieu désigné au terme d’une consultation populaire dont les résultats sont connus. "Elle a été clôturée le 22 juin avec 87 réponses dont 60 favorables à l’installation de la future fresque sur le bâtiment Proximus, Grand-Place, révèle Stéphane Tore, le responsable de l’Accueil temps libre (ATL) à Amay. La volonté manifestée est de maintenir les 5 panneaux unis en un lieu plutôt que de les disséminer.On relèvera que 17 participants avaient cité la fonderie, rue Chénia, comme éventuel site d’accueil. Mais, et c’est une bonne nouvelle pour eux, il se fait qu’un permis d’urbanisme est en cours pour y installer la fresque réalisée l’été 2021.Celle-ci évoquait dans une évolution de tonalités sombres vers quelque chose de très coloré, l’espoir d’un futur plus favorable."

Verdoyante avec des plantations en bambou

La thématique de la fresque qui sera créée cet été est annoncée dans des tonalités verdoyantes accompagnées de plantations en bambou. "Elle abordera l’environnement et l’écologie qui restent des sujets d’intérêt pour la jeunesse, évoque Boris Petrov, l’éducateur jeunesse de la Commune qui encadrera le groupe. Ils seront accompagnés dans leur travail par l’artiste Martin Chaumont par ailleurs assistant-professeur aux Beaux-Arts à Liège.Ce sera du travail de graf à la bombe de couleur."

Deux autres œuvres seront réalisées et, cette fois, destinées aux zones d’accueil de l’école d’Ombret et de celle de Jehay. "Par le passé, nous avions déjà collaboré avec l’école d’Ombret pour le grand panneau en forme de crayons, rappelle Stéphane Tore. La directrice a souhaité qu’on en fasse un pour l’accueil principal sur le même thème.Et à Jehay, où il n’y a pas de panneau, l’idée est que les jeunes réfléchissent à l’illustrer avec un autre objet qui devienne ensuite identitaire pour l’école."