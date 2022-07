Le conducteur n’obtempérant pas et tentant de prendre la fuite, les forces de l’ordre l’avaient pris en chasse. L’homme, âgé de 23 ans, a finalement été bloqué par une autre patrouille.

Il a expliqué aux agents avoir pris la fuite car il était en possession de quelques grammes de cannabis sur lui et n’avait pas le permis.

À vive allure

Déjà condamné pour vol et entrave à la circulation, le Sérésien était absent au tribunal lors de l’audience et le ministère public avait requis six mois de prison. "Le prévenu s’est engagé à vive allure dans les rues et notamment dans une rue pavée où les piétons devaient s’écarter pour éviter la voiture" , avait-il précisé.

L’homme a été condamné ce jeudi 30 juin par défaut à six mois de prison, à une amende de 800 euros, plus les frais.