Condamné à trois ans de prison pour avoir frappé sa compagne enceinte

Trois ans de prison avec du sursis et une amende portée à 3200 euros, ou en cas de non-paiement trois mois de prison subsidiaire.C’est la peine qui a été prononcée ce jeudi à l’encontre d’un homme né à Verviers en 1996 pour avoir à de nombreuses reprises, entre le 1er janvier 2021 et le 24 février 2022, porté des coups au préjudice d’une maman hutoise née en 1993, alors qu’elle était en état de grossesse, et de deux de ses enfants issus d’une précédente relation. Le tribunal correctionnel de Huy lui a toutefois accordé un sursis probatoire pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne la moitié de la peine, soit 18 mois, et pendant un délai de trois ans en ce qui concerne la totalité de la peine d’amende, à condition que le prévenu respecte certaines conditions, parmi lesquelles celles d’éviter tout contact avec les victimes et de se faire suivre psychologiquement.