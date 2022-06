Un chemin pour l’immobilière de Famelette à Fumal

Ce chemin de 180 m de long sur 6 m de large reliait en son temps les villages de Fumal et de Huccorgne. Maintenant, il n’a plus le même intérêt, selon le collège. " La demande de l’immobilière était d’obtenir ce terrain pour pouvoir le traiter comme on le voulait, résume le bourgmestre. Aujourd’hui, avant de pouvoir le vendre, nous devons le supprimer du domaine public. C’est le point qui nous importe pour le moment"

La décision a été votée à la majorité, avec deux voix contre de la part du groupe Écolo.

Des annonces pour l’été

Dans la foulée, le mayeur a annoncé que des travaux commenceraient début août sur le RAVeL, entre Hannut et Wanze en ce, compris Braives, évidemment. Des parcelles pourraient être fermées le temps des travaux. Vingt jours par parcelle sont actuellement prévus mais ils dépendront essentiellement de la météo. " Le but est que tout cela soit remis à neuf pour l’été 2023", précise Pol Guillaume.

Il annonce également que désormais, la ligne de bus express Waremme-Namur (E84) sera renforcée de deux voyages le dimanche, dès septembre. Un autre pourrait également être organisé plus tard en soirée, aux alentours de 21h. " On essaie de s’adapter aux demandes, notamment des étudiants qui ont des cours le soir ou qui veulent rentrer à leur kot le dimanche."