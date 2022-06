Samuel et Marie parmi les meilleurs camarades

Autre lauréate de ce prix du Meilleur camarade, Marie Roufflaer, 11ans et demi. Marie est une des élèves de 6eannée à l’école communale fondamentale de Verlaine. Cependant, dans sa classe, Marie a été élue ex aequo avec un autre de ses condisciples, Tristan. À Verlaine, comme deux classes de 6e ont été ouvertes, ce sont quatre élèves en tout qui ont été élus. Marie Roufflaer est une jeune fille serviable, gentille et bonne élève. Quand ses amis rencontrent des difficultés à l’école, elle n’hésite jamais à les aider, " et cela, dans le but aussi d’éviter les conflits". Bernadette, sa maman, est elle aussi très fière, " parce qu’aujourd’hui, Marie incarne les valeurs fondamentales défendues par les membres du Rotary. Cela fait plaisir." Ces valeurs sont la paix, l’intégrité, la diversité, le service, la camaraderie, l’amitié, ainsi que faire progresser l’entente entre les peuples. Jusqu’au mercredi 6 juillet, les 32meilleurs camarades sont en photos sur des banderoles installées sur la Grand-Place de Huy.