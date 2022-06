Renouvellement de permis pour les poulaillers

Les affiches jaunes viennent de fleurir dans les campagnes entre Viemme (Faimes) et Limont (Donceel).Elles concernent un avis pour une enquête publique en vue d’obtenir un permis d’environnement pour l’exploitation de deux poulaillers et d’un captage d’eau de 8000 m3par an.Les deux poulaillers en question auraient une capacité totale de 34900 poulets de chair. Le projet émane de Nadine Jaymaert, éleveuse et par ailleurs conseillère CPAS.