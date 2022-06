Louis et Emmanuel, deux frères passionnés par l’orgue

Parmi les parents, Jean-Marie et Véronique Denis sont venus écouter leurs fils Emmanuel et Louis. Leur sœur Julie, violoniste, accompagnera Louis dans l’ Ave Maria de Gounod, un moment rempli d’émotion.

Louis a 13 ans, Julie 11 et Emmanuel 8, et tous les trois sont passionnés de musique. Julie s’est orientée vers le violon. Ses frères ont choisi un instrument également compliqué et magnifique: l’orgue.

À Hannut, Emmanuel et Louis ont débuté dans la section éveil.Maintenant, ils suivent la formation musicale complète et sont déjà très talentueux. "Notre papa a joué de l’orgue durant 30 ans et notre maman est violoniste dans l’Ensemble de corde de l’académie de Hannut. C’est ainsi que nous avons découvert l’orgue. C’est un instrument magnifique aux multiples possibilités de sonorité ", disent les deux frères. Et Louis ajoute: "En jouant de l’orgue, on n’évacue pas les émotions, mais on se laisse emporter par la musique. "

Lors de son audition, Louis a joué, notamment, une pièce techniquement très difficile intitulée Sortie de César Franck, faisant vibrer le public.

Ils veulent apprendre d’autres instruments

Son papa Jean-Marie était visiblement heureux. Et le musicien sait qu’il faut beaucoup travailler. " Les enfants pratiquent leur instrument quotidiennement avec une belle complicité entre eux. Ils ont choisi leur voie musicale. Ils souhaitent aussi apprendre d’autres instruments, comme la harpe pour Julie. Ils écoutent aussi des musiques modernes et pratiquent le sport. Ils sont épanouis dans un bel équilibre de leurs activités et nous les soutenons à fond , dit Jean-Marie Denis. En jouant de la musique, ils veulent faire plaisir à leurs auditeurs."

Leurs parents les emmènent aussi dans des visites culturelles comme à Monaco où Louis a eu la chance de toucher l’orgue de la cathédrale.