L’orgue, c’est un petit orchestre à lui seul

Comment Pascale Dossogne explique-t-elle cette passion chez les jeunes et les adultes à notre époque? "Il est vrai que c’est un instrument moins fréquenté et qui semble moins attractif, étant lié aux églises. Mais quand les gens le découvrent, ils sont captivés par la sonorité et la technique. On peut donner une infinie possibilité de sonorités. On est maître d’un petit orchestre."

À Ambresin, les élèves ont joué sur un orgue romantique. " C’est un orgue anglais, acheté par un facteur d’orgue français et finalement acquis par la fabrique d’église. Il est différent d’un orgue baroque au niveau bien sûr des sonorités, mais aussi des types de jeux. Les tailles des touches sont aussi plus larges."

Pour enseigner, Pascale Dossogne emmène ses élèves à l’église Saint-Christophe, à Hannut: " Nous avons la chance qu’elle soit chauffée en hiver. Nous faisons également des déplacements. Il faut jouer sur différentes orgues pour être en adéquation avec la musique que l’on joue. Ils ont un caractère très ancien; il faut adapter le style de l’instrument au style de musique. C’est sa spécificité." Et le professeur ajoute: "L’orgue est une discipline très exigeante qu’il faut pratiquer tous les jours."

Louis et Emmanuel ont la chance d’avoir un orgue électronique d’étude de marque Johannus à la maison. "Ce sont des orgues d’excellente facture" , dit encore Jean-Marie Denis. Et Pascale Dossogne précise: "Ils permettent de travailler la coordination entre les mains et les pieds dans l’apprentissage des pièces." On sent aussi que le professeur aime mettre en avant chaque élève.