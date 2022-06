Le permis pour régulariser la piste de karting des Mirlondaines est déposé

Mise sous scellés depuis mars 2015

"Si on avait su cela avant, on n’aurait pas repris le club, confient aujourd’hui François (président) et Michèle Danloy qui se sont retrouvés impuissants, le 31mars2015, devant la mise sous scellés de la piste (propriété de la Commune d’Amay et cédée en gestion au club par convention courant jusque 2029) sur imposition de la police de l’environnement. La seule issue pour nous est d’obtenir un permis unique nous accordant une dérogation au plan de secteur. Ce fut un long parcours avant de le déposer. Dès 2016, on a fait faire des tests sonores en situation réelle dans le cadre de l’étude d’incidences (NDLR: qui avait été précédée d’une réunion d’information citoyenne en juillet 2015), ce qui passait à chaque fois par des dérogations à obtenir pour pouvoir utiliser la piste sous scellés.Aussi, le premier bureau d’étude indépendant que nous avions mandaté a traîné et n’a pas fait son travail. Il nous a fallu en désigner un autre. Puis les deux annéesCovid nous ont également ralentis."

La demande de permis, arrivée la semaine dernière à l’administration amaytoise, passera en premier examen au collège communal ce mardi. "Le dossier est en vérification de complétude par nos services, précise Didier Lacroix, l’échevin de l’Urbanisme mais également des Sports. Ensuite, il suivra le cheminement administratif habituel avec une enquête publique. C’est le fonctionnaire délégué qui décidera d’octroyer ou non le permis unique.Le collège n’a qu’un rôle d’avis.Le deal est que le club obtienne son permis en restant dans les clous environnementaux comme le respect de la limite sonore des 55décibels au périmètre du site.Et, en contrepartie, la Commune enlèvera alors les scellés placés sur le circuit en 2015 empêchant tout accès en dehors des week-ends de dérogation pour des tests sonores ou, comme samedi et dimanche derniers, une utilisation par des karts électriques uniquement."

Nouveau club-house

L’autre volet du permis concerne la construction d’une nouvelle cafétéria en lieu et place des vieux bâtiments.Ils sont, eux aussi, sous scellés depuis 2015, mais cette fois sur ordre des pompiers de la zone Hemeco, à la satisfaction également de riverains ayant déploré plusieurs faits de tapage nocturne sous l’ancienne gérance. L’Amay Cobra Karting envisage un bâtiment avec un étage et, au niveau de la piste, des paddocks avec compresseur pour le rechargement des karts électriques présentés comme le futur du circuit. "En attendant, on aimerait remettre la cafétéria aux normes pour qu’elle soit libérée des scellés" , termine le couple Danloy qui assure veiller à éviter les "dérapages" d’antan.