La Scam va investir plus de 3 millions€ pour ériger un dépôt dans le parc artisanal

"Les bâtiments actuels ne sont plus adaptés à nos besoins, explique Alexandre Lemaire. En 30 ans, les machines agricoles ont bien évolué. On doit maintenant pouvoir accueillir des bennes agricoles de 30tonnes. Les moissons se réalisent aussi à un rythme plus soutenu. L’accessibilité à notre site était le point le plus problématique."

Acquis à Joseph Lallemand en 1991, qui l’exploitait depuis les années 50, le site a en effet été aménagé sur un terrain très pentu. D’où l’idée de plier bagage pour s’installer dans le parc artisanal. En octobre 2021, le conseil communal ouffetois avait marqué son accord pour la vente d’une parcelle. Alors que l’acte définitif devrait être signé d’ici la fin de l’année, la Scam va déposer une demande de permis unique.

"Le projet prévoir la création d’une grande dalle, mais aussi de deux halls de stockage. L’un pour les céréales et les engrais; l’autre pour les aliments pour bétail, les semences, et les produits de protection des plantes. Une partie de l’infrastructure sera affectée à la réception bio. Enfin, des cuves pour engrais liquides doivent aussi être installées."

Délai de construction et montant total de l’investissement? "L’idée, c’est que nous soyons prêts pour la moisson 2023, poursuit Alexandre Lemaire. Avec l’augmentation des prix des matériaux de construction, il est difficile de chiffrer exactement le montant de l’investissement, mais nous serons au-delà des 3 millions€."

En période de moissons, ce sont 70 agriculteurs qui viendront livrer leur production. Mais ce déménagement ne devrait pas fondamentalement changer la donne par rapport au charroi agricole qui traverse le centre du village (rues Sauvenière, du Village), assure à la fois la Scam et la bourgmestre d’Ouffet Caroline Cassart.

Reste une question en suspens: que va devenir le site actuel, qui se trouve en zone d’habitat? "Rien n’est encore défini. Nous pourrions démonter les silos avant une éventuelle vente."