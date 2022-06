Les paniers de Madagascar au Petit Marché de Couthuin

Un long stand se dressait au milieu des marchands. Christine Giminne est venue avec une belle collection de paniers de Madagascar. De couleurs neutres ou très colorés, les paniers de la Couthinoise s’inscrivent dans une démarche culturelle et écologique. Christine Giminne est elle-même créatrice de bijoux fantaisies et autres accessoires de mode. " Depuis quelques années, j’ai débuté dans l’artisanat en activité complémentaire. Je faisais des démonstrations chez les gens car j’aime avant tout le contact humain. Puis avec le Covid, tout s’est mis en suspens. Et avec cette période de malaise, je me suis orientée vers la lithothérapie. Je ne l’enseigne pas, mais je crée des bijoux fantaisie avec des pierres utilisées dans cette thérapie."

Professionnellement Christine Giminne a été amenée à voyager. "Et mon époux est Kurde, J’ai toujours été passionnée par l’échange des cultures. J’ai également une amie Malgache. C’est ainsi que j’ai découvert les paniers de Madagascar. Bien sûr, je ne les crée pas, mais je les propose dans une démarche culturelle, mais également de commerce équitable. Ils sont tissés à la main à l’aide de feuilles de palmier un peu comme du raphia. Les Malgaches travaillent selon différentes méthodes de tissage dont ce qu’on appelle le rabanne et le sisal. Pour les modèles colorés, ils utilisent des pigments naturels à base de plantes. Les anses sont réalisées en peau de zébu. Les paniers sont très solides. "

Visiblement, les paniers de Madagascar ont séduit et des clients du marché les ont achetés et déjà utilisés le jour même pour faire leurs achats.