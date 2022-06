Les nouveaux Burdinnois ont eu droit à un tour en car pour découvrir leur commune

Avant le départ, le bourgmestre Frédéric Bertrand a présenté les membres du conseil et a demandé aux nouveaux Burdinnois de se présenter brièvement. Parmi eux, la grande majorité était Marneffois, parfois même habitant la même rue. Ensuite, bien installés dans le car, mandataires et habitants sont partis pour le circuit d’une heure dans Burdinne. Cette année, l’historien local Jean-Pierre Boland a pris le micro pour la description des bâtiments remarquables et évoquer de nombreux moments historiques ainsi que l’échevin Christian Elias pour des anecdotes sur Hannêche.

De retour, tous étaient invités à l’administration pour une petite réception. Visiblement, les nouveaux habitants ont apprécié la découverte de leur nouvelle commune comme Virginie, Kurt et leurs enfants Clément, Elise et Maëlle. Le couple rénove la maison de l’ancienne râperie de Hannêche. " C’est très sympa d’apprendre l’histoire des villages et des anciens bâtiments même si je connais déjà la commune", dit Virginie.

Valérie et Laurent, eux, se sont installés à Marneffe en février 2021. "Nous avons habité Seraing durant environ 50 ans, depuis notre enfance. Nous avons découvert un terrain et nous avons été séduits. Nous avons reçu un bel accueil déjà lors des formalités urbanistiques à l’administration. Tout de suite, nous avons eu des rapports conviviaux avec nos voisins", dit le couple.

Laura habite aussi dans la rue du Sart depuis novembre 2021. " Je trouve super chouette l’initiative de faire découvrir la commune par une petite excursion et on se rencontre entre nouveaux habitants."