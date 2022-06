C’est sans un bruit que les 17 bolides motorisés à l’énergie cinétique ont pris d’assaut la descente des Mirlondaines, en passant par les rues des Terres rouges et Pré Quitis jusqu’à la ligne d’arrivée tracée rue Wéhairon, pointant pour les plus rapides aux environs de 70 km/h. "C’est moins que les éditions précédentes mais la météo et les prix si élevés du carburant jouent beaucoup sur la présence de nos concurrents, commente Joël Kremer, un des participants. Nous venons de la région de Charleroi et nous essayons de faire un maximum de manches, la pluie ne nous arrête pas".

Il faut dire que c’est une véritable petite écurie que gère Joël Kremer, présent avec ses enfants qui dévalent eux aussi la piste. "Je fais ça depuis les années 80, depuis que je suis enfant. J’ai décroché à un moment pour m’essayer au rallye dans les années 90 mais je suis vite retourné à mes premières amours. J’ai ensuite initié mes enfants, et aujourd’hui, c’est eux qui réclament qu’on vienne rouler. Ce championnat est vraiment bon enfant, c’est toujours chouette de se retrouver.

Sur l’ensemble du parcours, les riverains et le public venu en petit nombre mettent malgré tout l’ambiance aux points stratégiques, comme la première chicane aux croisements des rues Pré Quitis et François Droogmans. Le pain saucisse proposé à l’arrivée à aussi eu lui aussi son succès.

Un bolide sophistiqué

Parmi les concurrents, trois d’entre eux ont la caisse à savon dans le sang. Jacques Menchier, son fils Julien et son petit-fils Justin. "Pour ma part, j’ai quasiment construit toutes mes caisses moi-même, à l’exception d’une ou deux, explique Jacques. Cela fait de très nombreuses années que je dévale les pentes un peu partout en Europe. Le petit bolide que j’ai ici est inspiré de mon modèle précédent, entièrement adapté à ma carrure. La carrosserie est composée de fibre de verre, de résine et de polyester. Je construis tout moi-même, donc ça me coûte aux alentours de 500 et 600 €. La mise au point se fait au fil des tests et des courses. Pour ce qui est des frais d’entretien, il faut compter un jeu de pneus tout les 5-6 ans en fonction de son pilotage, et de temps en temps des roulements, c’est tout."

Certaines caisses à savon présentes sont d’un niveau de développement supérieur. Des bolides construits notamment en Italie sont produits à la chaîne. Ils sont directement compétitifs et équipés par des systèmes bien plus professionnels. Évidemment, il faut y mettre le prix: comptez environ 5000 € pour un modèle haut de gamme.