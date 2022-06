Le hall des Templiers inauguré en fanfare à Donceel

Montant total des travaux: 750000 €. "On a reçu un subside de 550000 € d’Infrasports et 30000 € de la part d’Ureba" , détaille le bourgmestre Philippe Mordant.

Ces travaux étaient d’ailleurs plus que bienvenus. "La toiture perçait d’un peu partout , se remémore Rudi Frederickx, d’Ir Constructions, l’auteur de projet. Il y avait des seaux à plusieurs endroits pour récolter l’eau de pluie." Et à cause de la mauvaise isolation, "il faisait froid en hiver. Il fallait chauffer perpétuellement. Et en été, c’était la surchauffe."

« Une école de vie pour les jeunes »

Mais aujourd’hui, plus question de chauffer pendant tout l’hiver. « On attend une réduction de 45% de la consommation de chauffage et de 90% au niveau de la consommation électrique » , poursuit Rudi Frederickx. Outre l’impact climatique positif, ces économies tombent à point, vu la récente explosion des prix de l’énergie. « Les montants investis seront rapidement économisés sur la facture énergétique » , explique Philippe Mordant.

Présent pour l’occasion, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, a insisté sur l’importance de ce type d’endroit. "Les halls sportifs et culturels sont une école de vie pour les jeunes" , expose-t-il.

De son côté, Christophe Collignon, ministre de Pouvoirs Locaux, a vanté les bienfaits économiques de ce type de projet. "C’est une bonne chose pour le tissu local. Les travaux de rénovation ont donné du travail à des entreprises de la région."

Avec la remise des mérites sportifs

Ce dimanche, on a fait d’une pierre deux coups. En effet, juste après l’inauguration du hall de Templiers, les mérites sportifs ont été attribués. La basketteuse Fanny de Craecker fait partie des récompensés. « Elle a été formée au BC Haneffe » , indique Caroline Vroninks, échevine des Sports. Aujourd’hui joueuse des Liège Panthers, Fanny De Craecker vient de remporter les titres de championne de Wallonie et de Belgique avec son club. « Donceel est fier de compter parmi ses habitants une future grande du basket » , conclut Caroline Vroninks.