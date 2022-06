La Pizzeria Da Giuseppe à Hannut ferme après 35 ans

Décédé il y a trois mois

Giuseppe Spampinato est malheureusement décédé il y a trois mois d’un accident subit de santé. Il a laissé un immense vide dans sa famille, mais aussi dans son établissement. "Avec mon frère Calogero, nous ne fermons pas par manque de travail et de clientèle, précise Domenico. La mort de papa nous a fortement affectés; nous n’avons plus le courage de poursuivre. Il était le pilier de la famille, mais aussi de notre restaurant. C’est comme si l’âme de la cuisine et de la salle avait disparu. Il était présent partout. Il adorait parler avec la clientèle. C’est un Sicilien. " Et comme pour beaucoup d’indépendants, s’ajoutent a ce drame familial les augmentations des prix des coûts de l’énergie et des matières premières.

D’autres projets à venir

Dominico et Calogero ont, comme les parents, baigné dans la bonne cuisine. " La fermeture de la pizzeria n’est pas un livre qui se ferme, mais une page qui se tourne. Il y a des projets à venir, précise Domenico . Papa était cuisinier en Allemagne quand il a rencontré ma maman Filipa. Elle était fille de mineur venu de son pays pour travailler en région liégeoise. Elle voulait vivre près de sa famille. C’est ainsi qu’ils ont ouvert leur pizzeria à Hannut. Nous avons appris le métier en famille et on a aimé. Notre pizzeria était une affaire familiale avec maman aussi toujours présente ", ajoute encore Domenico rempli d’émotion.