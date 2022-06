La nage récompensée aux mérites sportifs

Alisée Pisane remporte le mérite individuel

C’est la nageuse Alisée Pisane qui a remporté le mérite individuel. « Alisée nage à Waremme, détaille Christine Collignon. Elle vient de décrocher sa participation aux championnats d’Europe de natation qui se dérouleront à Rome, fin août. Aujourd’hui, son temps est considéré comme le 20e meilleur temps européen. » En stage à Martigues, dans le sud de la France, elle a été entraînée par Philippe Lucas, celui qui a fait de Laure Manaudou une grande championne.

Thierry Bernimolin a été élu bénévole de cette saison sportive. Aujourd’hui, il est à la fois entraîneur et le secrétaire du club de handball villersois, le Handball Villers 59. Et cela, après une brillante carrière au niveau belge et international.

André Dethier, le coup de cœur du jury

Impossible pour le jury de passer à côté des performances d’André Dethier. C’est lui a reçu leur coup de cœur. " Accompagnant un jour son petit-fils, André Dethier s’est, lui aussi, mis à nager en eaux froides. Il fait partie du club Cool Huy » , détaille l’échevine. Aux championnats mondiaux en Slovénie, en janvier 2020, il a obtenu la médaille d’argent dans sa catégorie. " Des championnats mondiaux qui auraient dû être organisés, cette année, en Russie», explique André Dethier. Ce Villersois est un grand sportif: outre la nage en eaux froides, il a aussi pratiqué le basket-ball, la course à pied et l’alpinisme.