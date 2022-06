Wanze : ils n’ont pas pu embarquer dans l’avion

Il y a environ un mois, Jean-Christophe Delvaux et sa compagne, originaires de Wanze, se rendent à l’aéroport de Zaventem pour prendre un vol direction le Cap Vert. " Nous arrivons 2h à l’avance. Mais une fois sur place, la file est interminable. Nous allons trouver le steward deux fois afin de voir si l’on ne doit pas aller ailleurs pour accélérer les choses. Et lorsque l’on arrive au guichet, on nous explique que c’est trop tard et qu’on ne peut plus embarquer » , raconte le Wanzois de 40 ans. Ils sont alors redirigés vers un autre comptoir. « Là, on tombe sur deux hôtesses flamandes qui tiennent des propos discriminatoires envers nous en disant: “Ici, on est Flandres, on parle flamand.”