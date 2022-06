Léon, jeune hutois de 20 ans, photographie à l’ancienne, pour prendre le temps (en images)

"Je travaille un peu comme le faisaient les photographes de rues au début du XXe siècle. Ils faisaient des portraits pour des photos d’identité", explique Léon.Assez rudimentaire, la technique donne des résultats aléatoires. "Il y a parfois des taches de chimie, des surexpositions ou alors certaines parties de la photo sont assez floues mais je trouve ça bien.Ça ramène à notre imperfection loin des clichés d’une société parfaite…Et puis il y a davantage de dimension sociale car il faut près d’un quart d’heure pour que les gens reçoivent leur photo; ce qui donne le temps de discuter avec eux, d’expliquer mon travail…"

Développée dans la boîte

La technique repose sur la photographie argentique et la caméra obscura. « Je travaille avec mon papa qui est ébéniste et on a fabriqué ensemble cette boîte photographique de 27 sur 27 cm et sur 30 cm de côté. détaille Léon. Mais plutôt que d’avoir un négatif ou une plaque de verre, il y a à l’intérieur du papier photosensible de 10 X 15 cm. » Et une fois la photo prise, en manipulant le papier à l’intérieur même de la boîte, Léon le fait passer dans différents bains (révélateur et fixateur) afin de développer la photo. « Elle ressort alors en négatif et je la rephotographie pour avoir une photo en positif ». Une technique qui étonne autant les plus âgés qui éprouvent de la nostalgie que les plus jeunes qui découvrent ce procédé exhumé du passé et qui a ses limites. « Je dois disposer d’un lieuz assez lumineux, si possible à l’extérieur sinon le temps de pose est trop long. Je rate environ 1 à 2 photos sur 10 mais pour moi, c’est une manière de démontrer l’imperfection de ce monde que l’on croit trop parfait. »

Le jeune photographe hutois et sa boîte magique ont fait leurs premiers essais au FRAJA puis, ensuite lors du festival du livre noir au centre culturel.Et cet été, plusieurs festivals tels que Esperanzah ou encore le Jyva’Zik ont fait appel à lui. Si vous passez par là et que vous croisez Léon, peut-être alors repartirez-vous avec votre portrait à l’ancienne. À condition de prendre le temps…

«Je ne fais que de l’argentique »

Si Léon Seleck parcourt les événements avec sa boîte photographique, c’est dans une démarche artistique et sociale bien éloignée du profit. «C’est juste pour financer ma pratique personnelle, indique ce jeune photographe qui se forme à l’IFAPME. Je ne fais que des photos en argentique avec un Leica M2.J’ai notamment couvert des événements sociaux tels que la Boum à Bruxelles.» Son travail a déjà été exposé notamment aux Territoires de la Mémoire, à Liège.