Il aurait violé sa demi-sœur dans une caravane à Clavier

Le 13 mars 2020, alors la maman de la victime, née en 2007, vient la chercher après l’école, la jeune fille confie ne plus vouloir aller chez son papa. Elle dit, en effet, avoir peur de son demi-frère qui devient de plus en plus tactile. Elle explique avoir subi des attouchements à la poitrine et au sexe mais aussi une pénétration digitale et un début de pénétration vaginale. Tout se serait déroulé dans la caravane, située dans le fond du jardin du domicile du papa de la victime et du prévenu, situé à Clavier.