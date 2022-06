«Express yourself», sur deux jours à Saint-Georges

Lab collectif (LABC), groupe à l’influence rock bien typée fait le lien entre les deux soirées voulues ouvertes à différents styles avec, la soirée de samedi essentiellement consacrée à une scène rock. Et c’est au groupe No Pan Kissa d’assurer le tête d’affiche d’une soirée attendue pêchue après le passage, notamment, de Out Of The Zoo, groupe en résidence de création à Saint-Georges.

"Come on", et "Seven" compositions personnelles ouvrent le set avant un retour en 2006 avec une reprise de "Dani California" du groupe Red Hot Chili Peppers. Plus calme, "Captain’s fall", titre présenté en Italie, révèle ici des influences pop, rock revendiquées par le groupe aux identités musicales multiples.

Autre reprise avec "Where Is My Mind", des Pixies avant "Dark Shadows" et "Northen Dream".

« On ne fera plus comme cela »

À texte avec une volonté manifeste du groupe d’insuffler des messages de vie, les compositions s’enchaînent mêlées d’autres reprises de Pearl Jam, Lenny Kravitz. Rappelant à l’oreille le rock classique des années 90, le groupe No Pan Kissa évolue ici dans un style affiché pop alternative avec une touche de grunge qui donne d’emblée l’identité assumée du groupe. Autre surprise de la soirée, le morceau « Spiral of sound », à découvrir en clip, avant une fin de soirée arrosée par des orages annoncés. N’en déplaisent aux inconditionnels du rock qui termineront la soirée avec le groupe Fading Bliss aux influences gothiques et doom métal.

Quant au bilan de ce week-end festif et musical: "On ne fera plus comme cela, analyse Thomas Brugmans, le coordinateur. C’est-à-dire, une journée hip-hop et une journée rock car ce sont deux modes de communication différents. On pense donc pour l’avenir à proposer deux dates séparées avec pour le festival hip-hop, la possibilité d’un atelier graff par exemple. "

L’agenda culturel de la semaine

Remicourt

Vendredi, samedi et dimanche Le centre culturel mettra en place son festival Ruralis avec au programme, 3 jours de fête et d’art autour du thème de la ruralité à travers différentes disciplines artistiques. Une première édition qui mettra à l’honneur la belle campagne de Momalle et Remicourt à travers des expositions, des spectacles, des concerts ou encore, des lectures de contes.

019/54 45 10

Engis

Samedi et dimanche Le centre culturel d’Engis accueillera sur le site des Tchafornis, son festival des arts du cirque et de la rue. En piste, à ciel ouvert, une quantité de spectacles pour un public attendu familial. Techniques de cirque, magie, théâtre, spectacles clownesques sont attendus dans les allées du parc pour un voyage dans un univers onirique et hors du temps.

085/82 47 60

Jehay

Samedi de 16 à 23h Le château de Jehay accueillera pour une première fois Les nuits du cirque. Pour cette occasion unique, le public sera invité à partir à la rencontre d’une centaine d’artistes dans le décor merveilleux du château. Clowns, saltimbanques, acrobates feront corps avec les bâtiments centenaires à travers des propositions à découvrir au détour de sentiers.

www.lesnuitsducirque.be

Modave

Du 5 au 31 juillet Le Tartuffe de Molière sera joué au château de Modave par la Cie Lazzi. Cette version tonique de ce chef-d’œuvre sera proposée par douze comédiens dans la Salle des gardes. Un joli clin d’œil pour le 400e anniversaire de Molière et l’occasion d’être plongé plus que jamais dans l’action. Tous les soirs à 20h, les dimanches à 18h30. Relâche les lundis.

085/41 13 69

Bientôt

MARCHIN

– Le dimanche 3 juillet à 15h, «Le cœur sur la patte», salon de toilettage, organise un concert caritatif avec un trio à cordes. Entrée au chapeau.

0497/12 33 32

MODAVE

– Le vendredi 8 juillet à 20h30, Fredz sera à la salle deux Ours.

– Le dimanche 17 juillet à 16h, la salle Deux Ours accueillera le «Blue Jeans Blues» en concert.

0478/41 42 79

LES AVINS

– Le vendredi 8 juillet à 20h, L’Atelier accueillera Camille Laïly. Le lendemain, le samedi à 20h, la chanteuse lyonnaise se produira à Villers-le-Temple.

085/41 35 38

– Le vendredi 15 juillet à 20h, Aurélie Dorzée et Tom Theuns seront à L’Atelier avec leur projet «The Seven Gardens».

0477/44 93 51

HUY

– Le 1er juillet dès 17h, le château Springel ouvrira ses portes aux «Apéros Hutois» avec Oli Soquette, Édouard et Tom Hawkins.