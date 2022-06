«Combien de secondes chances donne-t-on?»

Lors de l’anniversaire de son fils en mars 2021, un habitant de Villers-Le-Bouillet né en 1986, après avoir bu à outrance, a saisi sa compagne par la gorge pour la plaquer contre un mur et lui asséner un coup de poing. Quand les policiers arrivent, l’homme est assis sur le bord du canapé, paumes des mains recouvertes de sang tournées vers le haut. Il dit avoir quelques trous de mémoire. « Je me souviens m’être disputé avec mon fils et mon beau-fils parce qu’ils voulaient consommer du cannabis. Madame a voulu me calmer et dans la dispute je lui ai porté un coup », déclare le prévenu lors de l’audience correctionnelle tenue ce mercredi à Huy.