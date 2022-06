Clap de fin pour le conseil des enfants à Hamoir

Mais ce n’est pas la seule réalisation des 19 conseillers. "On a aussi créé quatre fresques, une dans chaque école", expose Aline Sauvage, de Goutte à Gotte, l’ASBL chargée d’encadrer le conseil des enfants. Elles représentent toutes une saison différente. "On a demandé aux enfants des écoles de réaliser chacun un dessin. On les a ensuite rassemblés pour former une fresque, qui a été peinte par les élèves."

Autre projet: la création de grandes affiches qui seront exposées l’une après l’autre dans la Commune. "Il y en aura sept au total, poursuit Aline Sauvage. Pour l’instant, on en a mis deux en place." Chacune traite d’un sujet différent. "On parodie des publicités de vraies marques. On a par exemple imité une pub de Nivea. Mais ici, en se mettant de la crème, on se met aussi un sourire pour la journée." Entre autres affiches, on peut également citer celle de Lucky Street. "Elle encourage les gens à ne pas jeter leurs mégots par terre."

Et ces "pubs", ils les ont pensées, mais aussi réalisées. "Ils se sont rendus à l’espace public numérique pour en faire le design, expose Marie-Noëlle Minguet, l’échevine en charge du Conseil communal des enfants. Pour nous, c’est important qu’ils puissent concrétiser leurs projets." Plusieurs autres actions, touchant notamment au ramassage des déchets et à la mobilité douce. Bref, pas mal de réalisations pour ces apprentis politiciens qui se réunissaient tout de même tous les 15 jours. Encore plus souvent que les grands!

En parlant de grands, le bourgmestre, Patrick Lecerf était présent pour l’occasion. "Je trouve qu’ils ont fait du bon travail, se réjouit-il. Ils forment une équipe très efficace. Et en plus, ils ont été très bien encadrés."