Une passion gigantesque pour les miniatureset le modélisme

Même si de nombreux modèles sont déjà tout faits, quand on est passionné, on prend le temps d’adapter chaque modèle et tous les détails ont leur importance. "Il faut compter une bonne dizaine d’heures pour le montage. Ensuite il faut ajouter à cela les accessoires et les peintures. On peut customiser à l’infini. Il n’y a aucune limite, raconte Cédric Collinet. On trouve maintenant beaucoup de choses sur internet."

Une ASBL ouverte à tous

Et il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. Le Faimois vient de créer une ASBL pour professionnaliser sa passion et trouver d’autres amateurs. "Ici dans la région, il y a très peu de club de modélisme qui regroupe des passionnés, confie-t-il. Pour le moment nous sommes une dizaine. Nous accueillons tout le monde. Aussi bien des personnes qui sont déjà initiées que des plus jeunes qui souhaitent découvrir. Comme je souhaite développer cette activité, j’ai préféré créer quelque chose d’officiel pour professionnaliser mais aussi pour ne pas avoir d’ennui au niveau des assurances. Il faut savoir que certains modèles peuvent avoisiner les 700 ou 800 €."

Prochaine étape? Trouver un endroit pour pratiquer sa passion. "J’aimerais créer un espace permanent en miniature. Cela comprendrait des routes, des stations-service, des panneaux directionnels et tout ce qu’on peut imaginer pour pouvoir réunir ceux qui le souhaitent régulièrement. j’ai déjà contacté plusieurs communes de la région mais pour le moment je n’ai pas trouvé. C’est pourquoi je vais me tourner aussi vers des privés. Je cherche une salle intérieure mais un petit terrain inoccupé en extérieur serait tout aussi bien."

Facebook: Truck/Tp & Crawler RC Club