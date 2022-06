On libère les caisses à savon pour la grande descente dimanche

Des caisses à savon folkloriques (souvent liées à un groupe local comme le service jeunesse) se joindront aux catégories officielles de la fédération pour une journée spectaculaire et amusante qui attire son lot de public en plus des riverains. "Si je devais choisir un endroit, je conseillerais la chicane à hauteur du bassin d’orage non loin de l’arrivée."

Cette course est devenue une tradition à Amay. "C’était le souhait de notre régie des sports de la pérenniser, confirme l’échevin Didier Lacroix, président d’Amasports. Parce qu’il s’agit d’une activité décentralisée par rapport à notre hall et parce qu’elle touche tous les publics. On est repris au programme de la fédération qui organise 7 à 10 compétitions.Elle a aussi à son actif le championnat et la coupe d’Europe de la discipline."

Les hasards de l’agenda permettront au public d’aller découvrir les courses de karting électrique sur la piste des Mirlondaines, à proximité de la ligne de départ des caisses à savon.