La piscine et son système antinoyade inaugurés

«Pour être en équilibre, l’entrée devrait être fixée à 15 €»

Construite en 1980, la piscine, qui avait déjà été rénovée une première fois en 2005 (ajout de la pataugeoire et du jacuzzi notamment), a été en chantier pendant 16mois. Facture totale: près de 4 millions€, dont 885000 € issus de subsides wallons via le Plan Piscines. L’ardoise restante sera financée par l’intermédiaire d’un emprunt communal sur 30 ans.

"Si l’on prend en compte les frais de fonctionnement, de personnel, et le remboursement du prêt, la piscine coûte 400000 € par an à la collectivité wanzoise, rappelle le bourgmestre Christophe Lacroix. Pour rentrer dans nos frais, il faudrait demander un droit d’entrée de 15 € à nos visiteurs. Ce qui ne sera évidemment jamais à l’ordre du jour. Une piscine reste un bien d’utilité publique, un service proposé à la population de toute une région."

Et notamment aux écoliers qui viennent de Wanze, mais aussi de nombreuses communes avoisinantes (Marchin, Héron, Villers-le-Bouillet, Amay, Huy, Fernelmont, Ohey, etc.). "En raison du Covid et du chantier, certains élèves vont seulement apprendre à nager alors qu’ils entreront en 3e, voire 4eprimaire" , glisse Pierre Dewart, responsable des infrastructures sportives wanzoises.

13à 17secondes pour sauver des vies

Mais concrètement, en quoi a consisté ce nouveau lifting? De nouvelles cabines et de nouvelles douches ont été installées. Idem pour le jacuzzi et le sauna. L’infrastructure dispose désormais aussi d’un système UV visant à réduire l’utilisation du chlore, mais également de nouvelles installations de chauffage et de ventilation.

Nouveauté technologique encore: le grand bassin et la pataugeoire sont équipés du système antinoyade "AngelEye". "Douze caméras subaquatiques ont été placées dans le bassin de 25 m, ainsi qu’une caméra aérienne, détaille Frédéric Polis, de la société Lotec. Au niveau de la pataugeoire, ce sont deux caméras aériennes qui ont été installées. Si une personne est immobile au fond de l’eau, le système d’alarme se déclenche après 13 à 17secondes. Les maîtres-nageurs sont instantanément avertis via une montre spéciale qui leur indique l’endroit exact.Ils peuvent alors sauter dans la piscine pour sauver le nageur.Ce système (NDLR: dont le coût est de 225000 €) a déjà permis de sauver des vies en Belgique."

Ce vendredi, le public a assisté à une démonstration à l’aide d’un mannequin. "Les sept maîtres nageurs ont tous été formés au système" , précise Kim Volcher, par ailleurs, satisfaite du nouveau carrelage des lieux. "Pour moi qui travaille pieds nus toute la journée, ce n’est pas un détail. Celui-ci est bien plus confortable que l’ancien" , sourit la maître-nageuse.

Présent lors de la cérémonie ce vendredi, l’ancien bourgmestre Jean Bourgeois (88ans) confirmera-t-il cette sensation? "Je me suis promis d’enfiler mon maillot une fois par semaine" , nous a-t-il confié. Avant d’ajouter, le regard malicieux: "Et dire que si je ne m’étais pas battu en 1982 lorsque j’étais échevin, nous ne serions pas ici. À l’époque, deux ans après son ouverture, les autres membres du collège voulaient déjà fermer la piscine parce qu’elle coûtait trop cher. Ils voulaient installer un parquet sur le bassin pour la transformer en salle de gym."

Quarante ans plus tard, la piscine s’offre une nouvelle jeunesse.

Pour rappel, toute une série d’animations sont prévues ce week-end au cours duquel l’entrée est fixée à 1€.