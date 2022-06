Il est accusé d’avoir violé sa belle-fille

Confidences par SMS

La maman apprend finalement la vérité sur sa fille en 2019. Après s’être confiée à plusieurs amies, la jeune fille décide alors d’envoyer un SMS à sa maman pour tout lui révéler. "Quand j’étais petite, il me touchait la poitrine, me doigtait. Il voulait que je le suce mais je ne l’ai jamais fait" , explique-t-elle dans ce SMS. Les faits se sont déroulés entre le 1er janvier 2012 et le 20 avril 2015. À l’époque, la jeune fille avait entre 6 et 9 ans.

Entendu par la police, le prévenu (absent lors de l’audience au tribunal), explique que son ancienne belle-fille raconte tout cela parce qu' "il n’a pas divorcé de sa femme et que sa maman a de la peine." Pour autant, lors d’une confrontation entre la mère et le prévenu qui a été enregistré en septembre 2021, le Marchinois reconnaît avoir caressé la jeune fille et l’avoir doigté.

L’avocate des parties civiles réclame 2500 € pour la maman de la victime et la somme d’un euro à titre provisionnel ainsi qu’une expertise pour la jeune fille.

La substitut du procureur du roi a, quant à elle, précisé que selon l’expertise réalisée sur le prévenu, ce dernier avait "une personnalité narcissique avec un faible niveau d’empathie." Elle a requis 4 ans de prison ferme.

Jugement le 16 septembre.