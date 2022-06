Des événements pour les enfants et ceux qui le sont restés

Pour pratiquer le loisir, il n’y a pas d’âge minimum requis. « Je suis resté un grand enfant je pense, sourit Cédric Collinet. C’est vrai que c’est une passion qui attire aussi beaucoup les jeunes. Tous les camions et crawler sont téléguidés. Certains peuvent atteindre 10 km/h. L’objectif n’est pas forcément de faire des courses mais plutôt d’apprendre à manœuvrer sur des circuits prédéfinis. » Faux moteurs qui tournent, phares qui éclairent ou encore essuie-glaces qui marchent sont autant de détails que les adeptes de crawler s’emploient à installer sur leurs véhicules. Le passionné souhaite désormais faire partager le grand public. Ce dimanche 26 juin, il organise une rencontre et une exhibition, rue des Prés 90 à Waremme. « En espérant qu’il fasse beau, ajoute le Faimois. Le 7 août, j’ai eu la confirmation que nous pourrons également proposer une manifestation au domaine de Wégimont. Nous allons prévoir une initiation pour les enfants. Je pense que ça devrait en séduire plus d’un. Mon épouse est institutrice donc j’avoue qu’elle m’a un peu soufflé l’idée… » Un travail d’équipe qui ne manquera pas de rouler pour les enfants et ceux qui, comme Cédric, le sont restés.