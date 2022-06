De la mobilité douce pour la liaison

Parmi les arguments en défaveur du décret, basés sur les 37 réclamations de l’enquête publique terminée en mai, un chemin de remembrement, pensé parallèlement à la voirie, qui serait uniquement accessible aux tracteurs. "Or, il est tout à fait possible de l’autoriser aux piétons et aux cyclistes aussi. Ce sont des aménagements pas énormes", maintient l’échevine. "L’outil pourrait servir aux cyclistes du Condroz souhaitant se rendre à Huy en toute sécurité, comme les travailleurs de la centrale" , note Bruno Dal Molin.

Ajouté à cela, deux sentiers communaux seraient coupés, l’un sur le chemin de la Charmille rejoignant le chemin de Saint loup, l’autre sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle traversant la N684 au niveau du chemin dit Saint-Loup. La mobilité agricole pâtirait également du plan déposé par le SPW.

Le Collège remettra finalement en cause le rapport d’incidence sur lequel la Région s’est basée. Celui-ci date de 2002. "On ne vit plus comme il y a 20 ans, aujourd’hui la mobilité douce est beaucoup plus dans notre quotidien", déplore Bruno Dal Molin. À l’unanimité, le conseil a refusé le décret voirie et continuera de le faire tant que des solutions ne sont pas apportées.