Clap de fin pour la JS Merdorp

Jeudi soir, lors de la séance du conseil communal, le bourgmestre Manu Douette l’annonçait: le contrat d’occupation de l’infrastructure sportive de Merdorp va être résilié. Les raisons? " Les abords du terrain sont devenus dangereux et n’étaient pas entretenus", avance le mayeur. Selon lui, les engagements n’ont pas été tenus en ce sens. Des bonbonnes de gaz, des matelas et même un bateau ont été abandonnés là par des membres de l’ASBL qui occupait les lieux. " Cela fait deux ans qu’on le signale mais rien n’a été fait. On a décidé de marquer le coup", résume le bourgmestre.