Championnat de Belgique A: Tom Closset bat le A5 et s’offre les quarts de finale

Tom Closset (A20) est en grande forme! Ce samedi, lors des championnats de Belgique série A qui se déroulent à Libramont, le Marneffois s’est hissé en quarts de finale, pour la première fois de sa carrière.Mené 3 sets à 2 et 6-3 dans les points, face à Florian Cnudde A5, le fils de Marc est parvenu à renverser la situation en huitièmes de finale.Un peu plus tôt dans la journée, il avait facilement disposé de Lucca De Jonckheere (B4) et Per Gevers (B2).