A Wanze, l'échevine Martine Dabée range son cartable

La première Wanzoise à devenir échevine

C’est, en effet, en 1994 que Martine Dabée a fait son entrée au conseil communal de Wanze sous le mayorat de Jean Bourgeois qui était venu la solliciter pour figurer sur la liste du PS. "Je n’y avais jamais songé avant, même si j’avais toujours entendu parler de politique locale à la maison.Papa avait été le secrétaire communal de Moha puis directeur du service état civil et population à la Commune de Wanze après la fusion. À l’époque, on commençait à avoir plus de femmes politiques.J’ai par exemple débuté avec Annie Simon et Liliane Brasseur notamment."

L’ascenseur pour le collège s’activera en 2004, à mi-législature, au départ de Marcel Dejaive et la reprise de ses compétences par Bernard Lhonnay.Libres, les matières scabinales concernant l’enfance étaient toutes promises à Martine Dabée qui devenait la première Wanzoise à assumer la fonction d’échevin. "Au milieu de tous les hommes, cela n’a pas été simple au début, ils avaient leurs habitudes, mais j’ai toujours pu compter sur l’aide et les conseils du directeur général Philippe Radoux.Il paraît qu’ils sont devenus plus diplomates entre eux à mon arrivée, sourit Martine Dabée. Je ne remercierai jamais assez Bernard Lhonnay d’avoir accepté qu’on me confie ses compétences jusque-là. C’est ce qui me convenait le mieux en tant qu’institutrice primaire de formation même si je n’ai jamais enseigné pour faire du secrétariat à Huy2 notamment. Cela m’avait manqué un peu, et j’ai pu me rattraper dans mon échevinat…"

Durant 18 ans, Martine Dabée passera régulièrement dans les 6 implantations communales pour prendre le pouls des directions et des équipes pédagogiques. À son actif, figurent plusieurs chantiers majeurs comme l’agrandissement de l’école de Moha, la 2ephase de l’école Jean Bourgeois à Antheit, la nouvelle partie à Wanze-centre avec l’accueil des Mille-Pattes, et la création de la crèche Les Bambins. Seule ombre au tableau, ces deux années de Covid lourdes en adaptations pour les directions et qui auront postposé le chantier de la nouvelle école de Vinalmont à fin 2023. "Mardi et mercredi, c’est Charlotte qui remettra les CEB pour ses débuts. Elle a le profil pour la fonction même si elle enseigne dans le supérieur."