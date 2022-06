à Amay, le permis est refusé pour agrandir le lotissement Alice Melin

Pas propriétaire de toutes les parcelles?

Le collège communal amaytois vient, donc, d’y faire barrière et il s’appuie notamment sur l’avis négatif rendu par le fonctionnaire délégué. Avis qui mentionne une action en cours, la Commune d’Amay ayant été citée à comparaître au tribunal de première instance par le propriétaire d’une parcelle après le vote favorable sur le décret voirie conditionné au permis d’urbanisation. "Parce que, contrairement à ce qu’il nous a affirmé, le promoteur n’est visiblement pas propriétaire de toutes les parcelles du lotissement visées par le projet (NDLR: cela concerne une maison à abattre pour allonger la voirie). On l’a trouvé mauvaise d’être cité à comparaître devant un tribunal.Le tribunal n’a pas encore rendu son jugement, mais il fallait qu’on avance dans les délais d’obtention du permis sans l’attendre. Ce dont a aussi tenu compte le fonctionnaire délégué dans son avis négatif au projet. Nous avons donc refusé le permis et pour d’autres motifs encore" , rapporte Didier Lacroix, l’échevin amaytois de l’Urbanisme.

Ont ainsi fait pencher la balance, l’absence d’espaces partagés pour la convivialité et la nécessité d’une étude de mobilité (pointées par la CCATM dans son feu vert conditionnel); le fait que l’ajout de 52 nouveaux logements booste la densité à des niveaux largement supérieurs à ce qu’autorise le Schéma de développement communal (25 logements par ha). "Il n’est pas interdit d’encore urbaniser dans cette zone-là, mais pas de cette façon.Les immeubles à appartements sont beaucoup trop impactants, il vaudrait mieux ajouter des maisons comme celles existantes" , continue l’échevin amaytois.

«Tout le monde est soulagé»

Du côté des habitants du lotissement (rejoints par ceux des rues Kinet et Marneffe concernés par le projet et le prolongement de la rue Melin), c’est la satisfaction teintée de prudence pour la suite. "Tout le monde est soulagé.On avait quand même confiance au vu des nombreux écarts du projet au règlement communal.Et puis, il y avait une grosse mobilisation, confie Adrien Jespers. On reste attentif au dossier. On préférerait évidemment que notre lotissement reste comme tel. C’est un dossier vraiment compliqué.D’ailleurs, il y a toujours cette action en justice du propriétaire de la première maison, rue Marneffe, qui devrait être abattue pour faire la voirie sans laquelle l’extension n’est pas possible. Il avait trouvé un accord avec le premier promoteur de 2009 aujourd’hui décédé.Et apparemment cela coince sur la vente avec le nouveau en raison d’une modification du tracé."