Lorsqu’elle décide de se lancer un nouveau défi professionnel après plusieurs années de carrière en tant que psychologue, Christine s’élance sur les routes de Modave et Villers-Le-Temple en camionnette. Son réseautage en circuit-court désormais bien établi, c’est un nouveau défi qu’elle entreprend aujourd’hui et mettra en application dès ce dimanche.

"On a décidé de vendre nos glaces à l’espace test maraîcher du GAL Pays des Condruses à Strée, dans un container partagé que nous louons. On est devenu porteurs de projet" , explique son mari Alain Maes, qui l’accompagne dans ce processus. "On s’est dit que la camionnette devenait vieillissante. Les investissements pour une nouvelle sont énormes, on voulait passer à quelque chose de plus accessible et donc à un point de vente. Les gens veulent souvent goûter nos glaces mais ne peuvent pas car on est toujours sur les routes."

Christine poursuivra malgré tout ses tournées mobiles le temps de voir si la sauce prend.

Des collaborations avec les clients

Leur petit truc? La participation citoyenne. Car le couple a des relations très proches avec ses clients. "On demande régulièrement si les personnes n’ont pas de fruits chez eux, comme des mirabelles ou de la cornouille. Ensuite, Christine fait le goût de la semaine avec les fruits de la région" , développe Alain. La rhubarbe, la menthe et les poires viennent directement de leur jardin. Bientôt, des groseilles de l’espace test seront aussi transformées.

Pour les goûts plus exotiques, il s’agit tout de même de satisfaire la demande. Les citrons et les oranges sont donc ramenés de Sicile en décembre, pressés, mis sous vide et congelés jusqu’à la réouverture de la saison des glaces en mai. "Les alternatives aux glaces très sucrées, on prend des cuberdons ou de la pâte de violette" , complète Alain Maes. Huit à douze goûts sont à emporter de mai à septembre, le vendredi soir, samedi et dimanche de 14h à 21h.