Une rencontre entre Ukrainiens et hébergeurs pour tisser des liens

"Nous avons une de nos apprenantesqui provient de ce pays et qui va proposer un repas traditionnel, explique Zoé Clette, chargée administrative. L’idée est donc de découvrir les spécialités culinaires mais aussi de partager son histoire." Déjà près de 25 personnes se sont inscrites à l’événement dont une majorité d’Ukrainiens. Un pari qui est donc déjà gagné pour l’ASBL. Il faut dire qu’il y a peu d’initiatives comme celle-là qui permettent aux Ukrainiens de se retrouver et d’échanger sur leurs réalités. "C’est vrai qu’on a eu beaucoup de demandes qui allaient dans ce sens. Ce n’est pas tout d’avoir un toit au-dessus de la tête, il y a aussi tout le reste. Ils manquent de liens sociaux et la barrière de la langue reste un frein pour qu’ils soient complètement intégrés dans les familles, analyse la Hutoise. C’est aussi l’occasion pour nous de dire aux réfugiés que nous sommes un lieu d’accueil et de rencontres pour toutes les nationalités." Le projet a du sens et répond ainsi à un besoin. l’ASBL en est bien consciente et la Ville de Huy également. "Nous avons travaillé en collaboration avec les autorités communales pour cet événement et nous avons aussi une réflexion sur du plus long terme. On voudrait faire des séances plus régulières avec les Ukrainiens et les hébergeurs. C’est encore à l’état de projet, mais on pense qu’il y aurait un public pour ces moments de rencontre. Nous allons donc faire une demande de subside pour offrir un service spécifique aux personnes ukrainiennes." Il ne reste actuellement que quelques places à prendre pour ce jeudi à 12h, avenue du Hoyoux, n°3.

Réservations: 085 51 43 46 ou info@dora-dores.be