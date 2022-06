Sous influence, il tente d’étrangler sa compagne

Il comparaissait ce mercredi au tribunal correctionnel de Huy où le juge a dressé la liste des divers faits qui lui sont reprochés: coups et blessures à sa compagne et à son père et donc avec circonstances aggravantes, menaces de mort, détention d’arme, rébellion face à la police. Consommateur de cocaïne depuis ses 16 ans, à raison d’1g à 1,5g par jour au moment des faits, il déclare que "la prise de cocaïne et d’alcool en même temps n’a fait qu’augmenter ma rage" et assure ne plus consommer depuis qu’il a vu un addictologue. "On ne traite pas un problème de consommation en 3 mois, c’est totalement illusoire" , a soutenu la substitut de la procureure du roi divisionnaire. Pour elle, il s’agit aussi de prendre en compte la scène d’horreur à laquelle a assisté son bébé et les répercussions psychologiques graves que cela peut engendrer.

Elle requiert un an d’emprisonnement avec un sursis probatoire strict et une amende de 2000 € pour lui "imposer un suivi au long cours" . L’absence de casier judiciaire et le fait qu’il est actuellement au travail pourraient influencer sa peine. Le jugement sera prononcé le 21 septembre.