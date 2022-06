On inaugure l’école de danse dimanche

L’inauguration de la nouvelle école de danse Lucienne Lucienne, c’est ce dimanche à Jenneret. L’occasion de pousser la porte de ce nouveau lieu de développement de la danse et de l’épanouissement. Au programme : exposition d’Adrien Karczewski, illustrateur et bédéiste, atelier de danse gratuit pour tous les enfants (dès 15h), bibliothèque villageoise ouverte, vente de vêtements de danse, bar mobile de bière artisanale « L’Ambulante », quiches maison… L’événement est gratuit et vers 13h30, la directrice, la Hamoirienne Anaïs Teresi, danseuse professionnelle, se chargera de présenter l’équipe, le projet et la pédagogie. L’école propose des cours (mais aussi des stages et des initiations dans les écoles) de danse classique, jazz et moderne sur deux sites : au château de Jenneret et à Hamoir. Des stages sont organisés dès cet été notamment à Hamoir et Comblain-la-Tour, mais les cours débuteront officiellement en septembre. S.L.