No dress code, note verte

Un vêtement vert, un accessoire vert constituaient la note de ralliement et d’appartenance au personnel communal (ou assimilé) pour ces retrouvailles entre tous les membres de la Commune. Ou presque. "Rien qu’en voyant l’engouement manifesté me permet de constater que le plaisir est partagé même si pour des raisons personnelles ou des raisons grincheuses, certains n’ont pas pu (NDLR: ou voulu) nous rejoindre… Privé deux ans de suite de cette soirée de janvier qui nous réunit pour fêter le début de l’année, il était préférable de ne pas attendre 2023" , insiste d’emblée le bourgmestre Hubert Jonet.

Il a évoqué ces deux années de pandémie qui "n’ont été faciles pour personne ni pour la majorité des citoyens mais encore moins pour notre administration qui devait gérer cette crise. Je voudrais vous remercier pour le travail effectué durant cette période et ce, à tous les niveaux" . Entre l’administration qui a dû suivre et mettre en œuvre les directives de la tutelle, les enseignants et l’accueil extrascolaire qui devaient suivre les circulaires ministérielles pour recevoir les enfants en toute sécurité, "sans oublier le CPAS, président en tête, qui n’a laissé personne de côté, surtout les plus précarisés, l’administration peut se targuer d’avoir assuré aux citoyens la plupart de services ordinaires" , renchérit Hubert Jonet.

Les projets ne manquent pas pour l’avenir, avec de nombreux défis à relever, par tous les services. Pour 2022 et le présent, place à la fête caniculaire…