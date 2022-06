650 km à vélo dans les Highland pour soutenir les enfants du Clair Matin

Et pas que pour la beauté du sport puisque les trois hommes vont mouiller leur maillot au profit du Clair Matin, l’ASBL qui héberge des enfants et ados à Latinne (lire ci-contre).En se faisant sponsoriser et parrainer, les cyclistes hesbignons espèrent ainsi récolter plusieurs milliers d’euros qui serviront à améliorer le quotidien de ces jeunes dont la vie n’est pas toujours simple. "En 2016, j’ai grimpé trois fois le Mont Ventoux à vélo, explique Philippe Delaude. Là j’avais récolté de 7000 à 8000€, déjà au profit du Clair Matin."

À l’image de son père, Arnaud s’est mis aussi au vélo et l’an dernier, père et fils ont pédalé pour le plaisir jusqu’à Amsterdam. "En revenant, on s’est demandé ce qu’on ferait bien comme voyage l’année prochaine, commente Arnaud. On a décidé de l’Écosse pour ses beaux paysages sauvages." En embarquant leur ami Éric Jacqmin dans l’aventure, le trio décidait de joindre l’utile à l’agréable en pédalant au profit du Clair Matin.

Tandis que Sybille, la compagne d’Arnaud, se charge de tout ce qui concerne la com’et le sponsoring, Arnaud s’est attelé à préparer l’itinéraire. "On part le 21 juillet jusqu’à Amsterdam en voiture, détaille le fiston. De là, on embarque jusqu’à Newcastle puis on va encore jusqu’à Inverness en voiture.Et c’est de cette ville qu’on enfourchera nos vélos, le 23 juillet, pour notre boucle de 650 km avec un dénivelé de plus de 7000 m!" Mis à part un hôtel et un Airbnb réservés, le trio de cyclistes devra se débrouiller seul pour manger et dormir. "On aura des repas lyophilisés et de quoi faire du camping", ajoute Laurent.

Des dons et une tombola

Mais en plein mois de juillet, les Hesbignons ne risquent-ils pas d’avoir trop chaud? "Que du contraire, il peut faire très frais et humide dans les Highland.On devra aussi se méfier des “midges”.Ce sont des sortes de petits moustiques très agressifs qui pullulent par là."

Philippe n’aurait pas refusé davantage de confort mais il s’adapte avec philosophie au rêve d’aventure de son fils: "Je me dis que par rapport à la souffrance des jeunes du Clair Matin, les quelques nuits où on dormira moins bien sont peu de chose…"

Pour soutenir le trio, des dons peuvent déjà être versés via l’association Arc-En-Ciel (IBAN: BE41 6300 1180 0010) avec la communication suivante: "Don projet 60 – rouler pour donner" afin que l’argent bénéficie bien au Clair Matin. Au-delà des dons de 50 €, une tombola permettra peut-être de gagner des lots offerts par les sponsors

Tous les renseignements sur la page FB: https://www.facebook.com/Rouler-pour-donner-Philippe-Delaude