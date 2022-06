Écolo dénonce les «prix du PS» dans 6 écoles à Huy

Ce mardi 28 juin, les écoles communales primaires de Huy retrouvent leur tradition interrompue par deux années de crise sanitaire: les familles sont invitées à la remise des certificats d’études de base (CEB) aux élèves de 6eprimaire pour lesquels une page importante se tourne.

«Ce genre de pratique est intolérable»

À cette occasion, plusieurs prix sont également décernés, dont le prix de l’Union Socialiste Communale.Le député Écolo Rodrigue Demeuse a interrogé la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) à ce propos, mardi: "La semaine prochaine, le parti socialiste remettra un prix intitulé Prix du PS de Huy dans les écoles communales.Cela pose vraiment question.Ce genre de pratiques est intolérable.Je vous avoue être particulièrement choqué."

"Le cas d’espèce que vous présentez mériterait un examen plus poussé, notamment pour savoir si plusieurs partis politiques sont présents ou s’il ne s’agit que d’un seul parti.Il serait opportun de voir s’il ne s’agit pas de la représentation du conseil communal.En effet, il est aussi courant d’avoir des prix remis par les échevins" , a répondu la ministre, en promettant de solliciter l’avis de la Commission du Pacte scolaire, le gendarme qui vérifie le respect de l’interdiction de toute activité et propagandes politiques dans les écoles, si le député Demeuse lui transmet "des éléments objectifs susceptibles de constituer un dossier" .

«Ce prix existe depuis la nuit des temps»

Contacté par La Libre, Rodrigue Demeuse qui est par ailleurs conseiller communal hutois depuis 2021, maintient son point de vue. "Ce qu’on me répond quand je pose des questions sur cette pratique, c’est qu’on a toujours fait ainsi. Mais c’est bien ce qui m’inquiète. L’habitude est tellement ancrée qu’elle semble ne plus gêner personne.Il y a estompement de la règle.Un élu socialiste vient bien remettre un prix qui porte le nom de son parti dans six écoles primaires communales, devant quelques centaines de gens à la fois."

Concrètement, il s’agit d’un bon d’achat à valoir dans les librairies de la ville. "Dans chaque établissement, il récompense en effet l’élève qui s’est distingué par ses valeurs d’entraide, de solidarité et de respect, nous confirme l’échevin hutois de l’Enseignement, Adrien Housiaux (PS). Je m’étonne de cette attaque au moment précis où des tensions sont survenues entre la majorité et Écolo à Huy, alors que ce prix existe depuis la nuit des temps et n’a jamais fait l’objet d’aucune critique, fût-ce au conseil communal."

Les rapports d’activité de la Commission mentionnée plus haut (qui ne sont publiés sur son site que jusqu’en 2017…) montrent que les plaintes pour activités politiques sont rares.Les quelques infractions reconnues au Pacte scolaire portaient sur la distribution de prospectus ou autres documents estampillés au nom d’un parti.Dossier à suivre.